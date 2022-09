L'inter conferma Škriniar

L'Inter resiste e non cede il suo Skriniar. Ultimo giorno di mercato dedicato al pressing del ricco Psg, intenzionato a portare lo slovacco in Ligue 1. Smentite di facciata a parte i transalpini ci hanno provato davvero muovendo tutte le possibili pedine per irrettire il sensibile Zhang. 65 i milioni offerti ieri notte dagli sceicchi con l'aggiunta di ricchi bonus. Marotta, Ausilio, Baccin e Inzaghi hanno eretto un granitico muro. Zhang era forse tentato, ma chi di dovere lo ha persuaso. Ora però il club dovrà al più presto prolungare il contratto di Skriniar per evitare di perderlo a zero. Marotta professa ottimismo, gli agenti del difensore promettono battaglia. Il Psg offriva 7,7 milioni al loro assistito. La beneamata dovrà arrivare almeno a 6. In serata, poi, Inzaghi avrà il suo pupillo Acerbi. Sbloccato dalla cessione di Agoumé al Troyes