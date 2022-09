Madre e figlia disperse nella Valle dell'Orfento

Sono in corso le ricerche di una donna di 43 anni di Pescara e di sua figlia di 5 anni, che oggi avevano deciso di fare un’escursione nella Valle dell’Orfento, a Caramanico. A chiamare i carabinieri è stato il figlio della donna, preoccupato perché la madre e la sorellina non avevano fatto ritorno dopo essersi allontanate dal gruppo con cui erano uscite per un'escursione. Il Soccorso Alpino sta tentando di geolocalizzare le due disperse. È partita una squadra di terra della stazione di Penne ed è stata attivata l’unità cinofila.