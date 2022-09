Maltempo: tre ricoveri a Pescara

Tre persone ricoverate in prognosi riservata in codice rosso ed un'altra in codice verde" a Pescara per il forte vento di oggi. Lo rende noto la Prefettura del capoluogo adriatico, nel fare il punto sui tanti interventi eseguiti dai componenti del Centro coordinamento soccorsi (Ccs). Secondo quanto risulta alla Polizia municipale di Pescara, tra i feriti vi sarebbero due persone cadute a terra, sbalzate dalle forti raffiche, ed un addetto di uno stabilimento balneare colpito da un oggetto mentre metteva in sicurezza la spiaggia. A fornire le informazioni circa i feriti nel corso della riunione del Ccs sono state la Asl e la Cri. Nel corso del pomeriggio odierno - scrive la Prefettura - in poche ore sono state gestite centinaia di telefonate da parte di cittadini ai centralini delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco ed effettuati numerosi interventi da parte di tutte le componenti del C.C.S., convocato in relazione ai forti venti di burrasca che hanno interessato la città e la provincia di Pescara. In particolare sono stati effettuati i seguenti interventi: Vigili del fuoco, 40; Polizia di Stato, 5; Carabinieri, 39 in tutta la provincia; Polizia municipale di Pescara, 23; Capitaneria di Porto, due interventi di soccorso in mare; Polizia municipale di

Montesilvano, 15. La Polizia stradale ha monitorato gli assi viari di competenza ed effettuato cinque interventi. Alcuni interventi - conclude la nota - sono ancora in corso al fine di ricondurre la situazione alla completa normalità".