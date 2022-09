Oggi sciopero dei metalmeccanici e flash mob

Da questa mattina sciopero generale di 8 ore dei metalmeccanici della provincia di Teramo e flash mob alle ore 10 in piazza dei Martiri. Si chiede sicurezza sul lavoro. La protesta, indetta dai sindacati di categoria, dopo l'incidente di lunedì scorso alla Metallurgica Abruzzese in cui ha perso la vita Tonino Fanesi, operaio di 49 anni colpito violentemente alla testa da un macchinario che stava riparando. Per l'incidente ci sono adesso 2 iscritti nel registro degli indagati L'accusa della procura di Teramo è omicidio colposo. L'area e il macchinario dell'incidente sono stati sequestrati. Per oggi è atteso l'esame autoptico sul corpo della vittima