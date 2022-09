Proporzionale: eletti 3 senatori e 6 deputati

Al Senato vanno Michele Fina, pd. ed Etel Sigismondi di Fratelli d'Italia e Gabriella Di Girolamo del Movimento Cinque stelle, dopo un testa a testa con Lorenzo Sospiri di Forza Italia. Sono sei i deputati: due a Fratelli D'italia, il romano Fabio Roscani, presidente nazionale dei giovani di FdI e la marchigiana Rachele Silvestri, deputata uscente. Ma uno dei due dovrebbe lasciare il posto al terzo in lista, il sindaco di Fara San Martino Antonio Tavani. Passa dal Senato alla Camera, Luciano D'Alfonso del Partito Democratico. Per Forza Italia passa dal Senato alla Camera Nazario Pagano In bilico due posizioni, quelle del segretario regionale della Lega, Luigi D''Eramo ( la sua elezione dipenderà dal quoziente nazionale) e di Giulio Sottanelli del terzo polo, Azione di Calenda e Renzi che se la batte con la seconda in lista del partito democratico, Stefania di Padova, trascinata dal buon risultato del movimento 5 Stelle. Torna alla camera la deputata Daniela Torto.