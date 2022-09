Ritorna il sereno

Per oggi sono attesi generali miglioramenti meteorologici, infatti per questa domenica ci aspettiamo cielo sereno con qualche nube sparsa, specie sui settori costieri. Non sono attesi fenomeni particolarmente intensi anche se non saranno da escludere locali piovaschi, più probabili al mattino. Le temperature saranno in deciso calo, con le minime prossime ai 5 gradi nelle conche interne e le massime comprese perlopiù tra i 20 e i 24 gradi sia nelle valli interne che lungo la fascia adriatica. I venti diminuiranno di intensità, saranno da deboli a moderati e perlopiù di direzione variabile. Il mare sarà da mosso a poco mosso con moto ondoso in calo. Per lunedì ci aspettiamo un progressivo aumento della copertura nuvolosa con l’arrivo di nubi da ovest. Queste interesseranno buona parte della regione e potranno portare locali precipitazioni, specie nella seconda metà della giornata. Le temperature torneranno ad aumentare.