Rubavano collanine d'oro. Un arresto e tre denunce

Un arresto e tre denunce da parte dei Carabinieri della stazione di Fossacesia per una serie di furti avvenuti durante l’estate in occasione di alcuni concerti in un noto locale della costa dei trabocchi.

In manette è finito un 21enne napoletano, colto in flagranza di reato, mentre strappava una collanina d’oro dal collo di un ragazzo.

Con analoga tecnica hanno agito altri 3 ventenni con precedenti specifici.

I tre scippatori, individuati grazie alle immagini di videosorveglianza dei locali, sono stati denunciati in stato di libertà.