Scooter contro auto, muore 25enne

Incidente mortale stanotte a Pescara, poco prima delle tre. Un 25enne, a bordo di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo finendo contro una vettura in via Stradonetto. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato immediatamente trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile dove però è deceduto a causa delle gravi ferite riportate