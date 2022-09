Sette aziende nei guai

La lotta al lavoro nero in provincia dell' Aquila. Gli ispettori del lavoro hanno sottoposto a verifica sette aziende del territorio in collaborazione con il personale dell'ufficio immigrazione della questura. Nel corso dei controlli è stata verificata la posizione di 21 extracomunitari, in prevalenza marocchini. 17 lavoratori sono risultati in nero: tra loro anche un minore. In 14 erano privi di regolare permesso di soggiorno. Tutti, secondo le indagini, erano sottoposti a ritmi massacranti e pagati con pochi euro, in difformità rispetto ai livelli di retribuzione garantiti dai contratti di settore. Per loro attivati gli strumenti di protezione e tutela previsti dalla legge. Emesse sette misure di sospensione dell'attività, solo in parte revocate. I titolari delle aziende sono stati denunciati.