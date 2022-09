Solo 261 casi, pesa l'effetto weekend

Pochissimi in termini numerici i nuovi casi Covid, appena 261 ma ormai siamo abituati ai dati del lunedì condizionati dal weekend. Del resto, contenuta anche la quantità di tamponi processati, 1328, calcolando la percentuale relativa, il tasso di positività sale al 19,6%, di molto superiore a quello degli ultimi giorni. Questo perché nei giorni festivi solo le persone con alta probabilità di infezione fanno il test nelle farmacie aperte. Dati dunque poco significati.

I restanti indicatori sono in linea con quelli della passata settimana. Oscillano di poco i ricoveri, scendono di tre unità i pazienti in area medica, sono 104 in totale. Stabili a 3 quelli in terapia intensiva. Si aggiunge una vittima al bilancio dei decessi, una 81 enne, sono 3657 i morti a causa del virus dall'inizio della pandemia. 591 le guarigioni, quasi il doppio rispetto ai nuovi contagi, scendono di 331 gli attualmente positivi.

A livello territoriale, del totale dei casi positivi, 111592 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+76 rispetto a ieri), 157004 in provincia di Chieti (+60), 128367 in provincia di Pescara (+84), 132326 in provincia di Teramo (+51), 12213 fuori regione (+3) e 8776 (-13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.