Sport e salute

Presentata a Pescara la 22a edizione della Maratona Dannunziana, che si svolgerà domenica 2 ottobre. 42,195 chilometri di percorso tra il capoluogo adriatico, Francavilla al Mare e Montesilvano, a cui si aggiungono svariate iniziative collaterali. Il programma dell'evento inizierà sabato 1°ottobre con la passeggiata dell'inclusione, che precederà l'apertura del villaggio maratona in piazza della Rinascita. Anche quest'anno sarà allestito per l'occasione lo stand della Lilt, lega per la lotta ai tumori, dove i volontari informeranno i cittadini sull'importanza della pratica sportiva nella prevenzione oncologica.