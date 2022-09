Obbligo di firma per il sindaco di Rivisondoli Giancarlo Iarussi, per il suo vice Roberto Ciampaglia e per l'avvocato del Comune Tania Liberatore, moglie del primo cittadino. La misura cautelare è stata emessa dalla procura di Sulmona. Secondo l'accusa i tre avrebbero chiesto circa 20 mila euro a titolo di risarcimento per il Comune, per sanare un contenzioso che aveva portato l'ente a spendere svariate migliaia di euro di spese legali. La Procura ha formulato l'accusa di tentata estorsione. L'inchiesta nasce da un esposto di alcune persone residenti a Napoli alle quali veniva contestato di avere realizzato senza autorizzazione una scala in una casa acquistata a Rivisondoli.