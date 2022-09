Il boato intorno alle 2.45. La banda della marmotta è tornata a colpire: Fatto saltare in aria il bancomat della filiale Bper di via Oberdan ad Atessa. I residnti, secondo quanto dichiarato ai carabinieri, che stanno conducendo le indagini , non si sarebbero accorti di nulla. Ancora da quantificare il bottino, solo una parte della somma custodita nel bancomat è stata portata via, il resto è stato recuperato