Usura, imprenditrice si ribella

Accusate di usura, tre donne sono state arrestate e poste ai domiciliari dal personale del commissariato di Lanciano. Secondo le indagini della polizia le indagate avrebbero vessato a lungo una giovane imprenditrice di Lanciano, con richieste a sfondo estorsivo. In cambio del denaro prestato avrebbero preteso, con rigoroso rispetto dei tempi, un tasso d'interesse mensile che in alcuni casi toccava il cinquemila per cento. Minacciata dell'incendio delle proprietà e di ritorsioni di fantomatici strozzini, la vittima, sotto stress, ha dovuto ricorrere a cure mediche.