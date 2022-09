Vaccini: via libera alla nuova fase

Via libera su richiesta alla possibilità per tutti gli over 12 di poter richiedere la quarta dose con i nuovi vaccini bivalenti e ok anche alla quinta dose per gli immunodepressi, Sono queste le principali novità della nuova circolare del Ministero della Salute che disciplina l'uso dei due nuovi vaccini, il primo contro la variante Omicron 1 e il secondo contro le varianti 4 e 5. La scelta ministeriale è per ampliare la protezione contro la malattia che si teme possa maggiormente diffondersi con la stagione invernale. Sul fronte dei dati del contagio, oggi sono 630 i nuovi positivi e 642 i guariti. Questo il dato interessante delle ultime 24 ore in abruzzo. Non ci sono casi di decesso. Pochi i tamponi eseguiti: 813 molecolari e 3.058 antigenici. Si aggiorna il dato complessivo dei positivi che raggiunge quasi quota 27mila e quattrocento: 109 i ricoverati in area medica (-3), 2 in terapia intensiva . Dato invariato da 2 giorni