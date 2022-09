Violenza in strada

Provoca un incidente stradale e tira fuori una pistola. E' successo a Paterno vicino Avezzano. L'uomo ha minacciato l'altro automobilista rimasto coinvolto nello scontro, poi si è dato alla fuga. La polizia lo ha rintracciato nella sua abitazione. Nella cassetta delle lettere a lui intestata, è stata trovata l'arma, con colpo in canna. Due cani da guardia in casa hanno reso necessario l'intervento del servizio veterinario della Asl1 per consentire agli agenti di eseguire la perquisizione domiciliare. Il pregiudicato è stato arrestato e portato nel carcere di San Nicola.