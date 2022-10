Le immagini dell'impatto

Non ce l'ha fatta la donna di 79 anni che lo scorso 22 settembre era stata investita da un'auto pirata mentre attraversava la strada sul lungomare di Montesilvano. La donna è morta ieri, dopo tre settimane di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara. L'uomo che era alla guida del veicolo era stato rintracciato poche ore dopo dai Carabinieri, a Giulianova, dove risiede. Il fatto era avvenuto in via Aldo Moro, attorno alle 23.30. La signora era appena uscita dal ristorante di uno stabilimento balneare assieme al marito. I due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando la 79enne era stata travolta da un'automobile che, dopo averla investita, si era subito allontanata. Degli accertamenti e delle indagini si erano occupati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano che, grazie alle testimonianze e alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, nel giro di poche ore erano riusciti a risalire all'automobilista, raggiunto nella sua abitazione di Giulianova e denunciato. Con il decesso della donna, la sua posizione pare destinata ad aggravarsi.