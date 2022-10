1230 nuovi contagi

Sono 1.348 i nuovi guariti dal virus e 1.230 i casi positivi al Covid 19 registrati oggi (25 ottobre) in Abruzzo. I dati aggiornati portano il totale dei contagi a 584.014, dall'inizio dell'emergenza e al netto dei riallineamenti. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 564.552 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi. Si tratta di un 74enne, mentre il secondo decesso è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. In tutto il corso della pandemia sale a 3.701 in numero dei pazienti positivi deceduti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 15.761 (120 in meno rispetto a ieri). Di questi, 173 pazienti (2 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva. I restanti positivi sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.205 tamponi molecolari (2.510.705 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 6.302 test antigenici (4.466.402 test rapidi eseguiti in tutto il corso della pandemia). Del totale dei casi positivi, 118.858 sono residenti in provincia dell'Aquila (280 in più rispetto a ieri), 167.063 in provincia di Chieti (409 in più da ieri), 137.598 in provincia di Pescara (302 in più da ieri), 139.205 in provincia di Teramo (235 in più da ieri). IN Abruzzo sono 12.603 i positivi che risultano risiedere fuori regione (7 in più da ieri) e per 8.687 (3 in meno da ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza. L'aggiornamento è stato fornito dall'assessorato regionale alla Sanità.