A fuoco palme e ombrelloni

A fuoco, ieri sera, uno stabilimento balneare a Tortoreto Lido. Per cause in via d'accertamento, le fiamme, hanno divorato palme da ombreggio, ombrelloni e suppellettili del Garden Lido. L'incendio è stato domato e circoscritto in tre ore di lavoro da due squadre di Vigili del fuoco dei distaccamenti di Nereto e Roseto, giunti sul posto con un'autobotte. Ingenti i danni