Ancora bel tempo in Regione

Questa lunga serie di giornate all’insegna del bel tempo sembra proprio non volersi concludere e quindi anche oggi in Abruzzo avremo tempo stabile e soleggiato, con al più il passaggio di qualche innocua velatura, specie sulle zone appenniniche, sempre senza precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature avremo sia le minime che le massime tutto sommato stabili nelle conche interne, mentre entrambe registreranno nuovi lievi rialzi lungo la fascia adriatica Poche variazioni anche per quanto concerne i venti, sempre deboli ovunque, e prevalentemente dai quadranti settentrionali. Pure il mare si manterrà poco mosso lungo tutto il litorale.Per la giornata di domenica ci attendono ancora condizioni di spiccata stabilità atmosferica, con cielo sereno, sporadiche nubi poco consistenti, di tipo stratificato e temperature stabili o in ulteriore lieve aumento.