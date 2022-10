Arrestati tre pregiudicati

Tre persone sono state arrestate, nel teramano, nel corso di controlli a tappeto effettuati dai carabinieri di Alba Adriatica nei confronti di alcuni pregiudicati. A Sant'Omero in manette un uomo appena evaso dalla sua abitazione dove era ristretto ai domiciliari per reati contro il patrimonio. A Campli, i militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione del Tribunale di Fermo nei confronti di un uomo condannato a due anni per spaccio. A Sant'Egidio alla Vibrata, infine, i carabinieri hanno eseguito un'ordine di custodia cautelare per una rissa avvenuta nel centro di Civitella del Tronto la scorsa estate