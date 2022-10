Ignoti hanno danneggiato nella notte la sede Cisl di Pescara. Stando alle prime informazioni, qualcuno e' entrato in tutti e tre i piani della sede di corso Vittorio Emanuele. Sul posto e' presente la Polizia, con la squadra Mobile e la Scientifica, che si sta occupando dei rilievi e delle indagini. Non si conoscono, al momento, i motivi del gesto, ma non e' escluso che si tratti di un furto. Al sindacato parlano di "sede devastata".