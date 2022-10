Beni confiscati

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confiscato le quote societarie e relativi complessi aziendali di 3 imprese.Si tratta di un noto studio odontotecnico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, un gruppo editoriale attivo nelle telecomunicazioni e una immobiliare. Tra i 93 immobili alcuni sono in Abruzzo. Sono ville private situate in note località turistiche. Ma requisiti anche auto e 22 conti correnti, conti di deposito e altri investimenti finanziari, per un valore stimato pari a oltre 25 milioni.