Chiuso per lavori il Chiarino

L'Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua Spa informa che per lavori urgenti si rende necessaria la chiusura dell'acquedotto del Chiarino. Pertanto, si legge in una nota, nella giornata di domani, martedì 18 ottobre, e nella mattinata di mercoledì 19 ottobre potrebbero verificarsi disservizi nelle seguenti località: Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte e frazioni di Arischia, Preturo e Sassa del Comune dell'Aquila. Si invitano tutti gli utenti che non dispongono di impianto di riserva o autoclave a dotarsi preventivamente di adeguata scorta idrica