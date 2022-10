Covid: curva stabile in Abruzzo

Sono 1035 i nuovi positivi registrati in Abruzzo. I contagiati sono attualmente 17.536, 21 in meno rispetto a ieri. di questi, 170, sei in più del giorno prima, sono ricoverati in area medica; 3, due in più, sono in terapia intensiva. oggi non si contano nuove vittime, sicchè il triste bilancio resta fermo a 3687 deceduti. I guariti di giornata sono 1252. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 956 tamponi molecolari e 4660 test antigenici. Secondo l'Istituto superiore di sanità l'Abruzzo è una delle otto regioni classificate a rischio alto