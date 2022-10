Covid: scende il tasso di positività

1889 nuovi positivi e cinque decessi nel bollettino aggiornato della pandemia in Abruzzo. Le vittime sono tutti anziani tra gli 83 e i 90 anni. Il tasso di positività scende rispetto a ieri di poco meno di dieci punti, al 14,4%. Alto il numero di tamponi analizzati ieri, 8257. Resta altalenante l'andamento dei ricoveri, fermi ad uno interapia intensiva e in dimunuzione di 4 in area medica, dove ci sono 148 degenti. Balzo in avanti degli attualmente positivi, +1118, complessivamente sono isolati 31838 abruzzesi, solo in parte compensati dalle guarigioni, 765 nelle ultime 24 ore. La provincia con il maggiorn numero di contagi è quella di Chieti, con 650.