Si alza il tasso di positività

Si impenna il tasso di positività in Abruzzo, si alza oggi al 25,1 per cento, quasi 8 punti percentuali in più rispetto a ieri. Come ogni lunedì è questo il dato da tenere d'occhio: il numero relativamente basso di nuovi casi (472) risente del minor numero di tamponi analizzati nel giorno festivo (1881, in gran parte antigenici, solo 259 i molecolari). Nulla di inaspettato: con la riapertura delle scuole, la ripresa delle attività al chiuso e le regole sempre meno stringenti sull'uso delle mascherine, era attesa una circolazione sostenuta del virus. 4 i decessi nelle ultime 24 ore, pazienti di età compresa tra 63 e 92 anni: il bilancio delle vittime sale a 3.671. Aumentano di 4 unità i ricoverati in area medica, sono ora 153. La percentuale di posti letto occupati sale all'11 per cento: l'Abruzzo - secondo la rilevazione dell'Agenas - è una delle 4 regioni in cui si registra una crescita, insieme a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche; tasso di occupazione in salita anche nelle province autonome di Trento e Bolzano. Rimane però qui da noi un solo paziente in terapia intensiva: ed è questo il dato più incoraggiante.