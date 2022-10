Droga e munizioni, un arresto

Nascondeva droga e munizioni in casa.

Per questo motivo un uomo di Montesilvano (Pescara) e' stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo e,

coadiuvati dall'unita' cinofila di Chieti, hanno trovato 740 grammi di marijuana, diverso materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, 99 cartucce per fucile calibro 12 e 76 cartucce per pistola calibro 9x21. L'uomo, dopo le formalità di rito, e' stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito di convalida.