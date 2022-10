Fuga di gas, un morto

Un'esplosione seguita dalla rovinosa caduta di calcinacci, una nuvola di polvere e poi il silenzio. Erano le 8 della sera quando una fuga di gas, come accertato dai vigili del fuoco, ha sventrato un'abitazione a Magliano De' Marsi e ucciso un uomo. Franco Pellegrini, questo il nome della vittima, ferroviere in pensione, viveva da solo nella casa di località Rosciolo, frazione del centro marsicano. E' stato lo scoppio a richiamare l'attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. Sul posto, con i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano, sono giunti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e il 118. Vani i tentativi dei medici di rianimare l'uomo, che era già morto. Il corpo senza vita dell'ex ferroviere è stato estratto dalle macerie, mentre tutta la zona veniva nel frattempo messa in sicurezza, con l'intervento del personale della compagnia del gas. Dalle prime verifiche pare non risultino danni a strutture nè alle case vicine.