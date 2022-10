Giornata all'insegna del Sole

Anche se l’anticiclone nord-africano sta iniziando ad indebolirsi continua a stazionare sull’Italia e quindi anche questo fine settimana sarà accompagnato da tempo stabile e soleggiato. Anche in Abruzzo continueremo ad avere condizioni di generale bel tempo. Al mattino potremo avere nuvolosità bassa e stratificata soprattutto lungo la fascia costiera, mentre al pomeriggio isolate nubi potranno formarsi a ridosso delle cime appenniniche, ancora senza piogge. Le temperature continueranno a registrare lievi diminuzioni, sia nei valori minimi che in quelli massimi, questi ultimi infatti si attesteranno diffusamente al di sotto dei 25 gradi, con solo isolati picchi poco al di sopra. Questo sempre a causa dei venti settentrionali che continueranno a soffiare su buona parte del territorio regionale con intensità perlopiù debole. Anche il mare quindi si manterrà tendenzialmente poco mosso. Come anticipato anche nel corso del fine settimana ci aspettiamo bel tempo. Per sabato ci attende cielo in prevalenza sereno ovunque, con ancora la possibilità di isolate nubi a ridosso dei rilievi al pomeriggio. E anche la giornata di domenica trascorrerà allo stesso modo: il tempo si manterrà asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta la regione, con temperature tutto sommato stabili o in locale lieve rialzo.