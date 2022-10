Giulianova in testa, Rc Angolana e Sulmona inseguono

Giulianova a punteggio dopo sei giornate. La vittoria casalinga per 3 a 1 contro il Montesilvano, consolida i giallorossi in vetta alla classifica a quota 18. Con due lunghezze di ritardo Renato Curi Angolana e Ovidiana Sulmona: i neroazzurri si impongono a Fossacesia con un netto 3 a 0 mentre la formazione peligna espugna per 2 a 1 il campo del fanalino di coda Nereto. Turno positivo anche per l'Aquila che tra le mura amiche supera la Santegidiese: 3 a 1 il risultato finale. Senza reti la partita tra Castelnuovo e Pontevomano. Spoltore corsaro per 2 a 0 sul campo di Ortona. Trasferta positiva anche per la Torrese: 4-2 sul campo del Sambuceto. Vittorie casalinghe per Capistrello che rifila due gol all'Alba Adriatica e per Il Delfino Curi Pescara che supera il Lanciano con uno scoppiettante 3 a 2