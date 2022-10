I dati Covid

Sono 1148 contagi Covid registrati oggi in Abruzzo con tasso di positività dei 6716 tamponi antigenici e molecolari analizzati del 17%. Continua la scia dei decessi. Altri due nelle ultime ore, una donna di 51 anni e un uomo di 70. In leggera flessione i ricoveri in area medica, 4 in meno rispetto a ieri. Sono degenti 164 pazienti. Sempre un solo ricoverato in terapia intensiva. In calo anche gli attualmente positivi, -292, sono 17753. Alto il numero delle persone guarite dall'infezione, 1438 in più. Nell'ultimo bollettino è la provincia di Pescara quella con i maggiori contagi, 332, 9 in più rispetto a quella di Chieti.