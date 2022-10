I dati covid

1004 nuovi casi e 3 decessi nell'ultimo report regionale sulla pandemia. I nuovi contagiati sono emersi dall'analisi di 5761 tamponi.

Tasso di positività in leggero rialzo, al 17,4%. Come detto ci sono state tre vittime, un 79enne e due persone la cui morte risale ai giorni scorsi ma è stata comunicato solo oggi dalle Asl di competenza.

In crescita i ricoveri. +10 in area medica dove sono sotto osservazione 186 persone. Resta invariato, invece, il numero di degenti in gravi condizioni in terapia intensiva.

Attualmente positivi ancora in flessione, -207, ora scesi sotto quota 17 mila. Resta sostenuto il ritmo delle guarigioni, 1206 nelle ultime ore.