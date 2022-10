I dati covid

Oggi in Abruzzo sono 461 o guariti in più dal virus e 892 i nuovi positivi. Sono stati eseguiti 1.252 tamponi molecolari e 4.515 test antigenici. Nelle ultime 24 ore non risulta alcun paziente positivo al Coronavirus che sia deceduto. In tutto il corso della pandemia sono 553.990 i guariti e 17.966 gli attualmente positivi (430 in più rispetto a ieri). Di questi 168 sono ricoverati in area medica covid (2 in meno da ieri). Sei pazienti sono in cura nei reparti di terapia intensiva degli ospedali abruzzesi (3 in più da ieri). Dei nuovi positivi, 191 risultano risiedere nella provincia dell'Aquila, in provincia di Chieti 255, in provincia di Pescara 211, in provincia di Teramo 206. In Abruzzo sono 7 i nuovi positivi al Covid 19 che risultano risiedere fuori regione. Verifiche sulla provenienza interessano altri 20 nuovi positivi. I dati aggiornati sono stati forniti dall'assessorato regionale alla Sanità