I dati del contagio

L'andamento della pandemia: Come ogni lunedì dati poco significativi a causa dei pochi tamponi analizzati la domenica: appena due mila tamponi con 427 nuovi contagi per un tasso di positività poco sopra il 21 per cento. In provincia di Chieti il maggior numero di casi tracciati dal nuovo report che aggiorna la triste contabilità delle vittime con altri tre decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi alle Asl di riferimento. Due ricoveri in più nei reparti ospedalieri dell'area medica a quota 159. un nuovo paziente in terapia intensiva che conta due posti letto occupati.