I nuovi filobus di Tua

L'azienda di trasporto regionale ha presentato questa mattina i 6 nuovi veicoli che transiteranno lungo la filovia che prossimamente collegherà Pescara a Montesilvano.

“Un passaggio importante, secondo il presidente di Tua Gabriele De Angelis, nell'ottica di una mobilità sostenibile che non era più rinviabile”.

I mezzi potranno trasportare fino a 140 passeggeri, con una piattaforma per l'accesso per l'utenza a mobilità ridotta e una per carrozzine, bici e monopattini.

Il servizio dovrebbe essere avviato entro il primo semestre del 2023.