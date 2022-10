Il nuovo corso Sevel

Arrivano cambiamenti societari per lo stabilimento Sevel di Atessa (Ch). A fine anno scomparirà la joint venture tra Fiat Auto e Gruppo Psa (Peugeot/Citroen) da cui è nata e che finora l'ha portata avanti. Dal 29 dicembre, lo stabilimento dei veicoli commerciali leggeri più importante d'Europa, sarà gestita da Fca Italy Spa. Si tratta di un "passaggio burocratico". Sevel è sorta da un accordo italo-francese, ma adesso quelle società che le hanno dato vita si sono fuse in Stellantis, diventando un'unica proprietà. Non ha quindi più ragione di esistere la joint venture originaria. Il passaggio è stato comunicato dalla direzione Sevel ai sindacati, come prevede il codice civile e interesserà 5.200 lavoratori.