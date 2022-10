Incidente mortale nella notte a Loreto Aprutino

Incidente stradale mortale poco prima dell'una di notte a Loreto Aprutino, in contrada Remartello. Un'auto, Fiat 500, che procedeva in direzione Collecorvino, è uscita fuori strada ribaltandosi. Ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, Alessandro Affettuosa, cuoco di Picciano. Ferito, invece, l'amico coetaneo di Collecorvino che era guidava della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Loreto per i rilievi, i vigili del fuoco e il 118, con i soccorritori che hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo. Tutte da accertare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell'auto.