Judo paralimpico: 5 medaglie azzurre

Judo paralimpico. Ha portato bene, agli atleti italiani con sindrome di Down, la preparazione del mese scorso svolta a Francavilla al Mare. Due ori, un argento e due bronzi per la spedizione italiana ai Campionati Mondiali in Portogallo, valsa il secondo posto a squadre dietro i padroni di casa. Davide Migliore e Martina Tomba sono saliti sul gradino più alto del podio, rispettivamente, nella categoria meno 60 e meno 52 chilogrammi. Mirco Brighi, invece, secondo sotto gli 81 chilogrammi. Medaglie di bronzo per Francesco Verrengia e Andrea Forte, nella categoria meno 73 chilogrammi. Grande la soddisfazione per lo staff tecnico della federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali, di cui fanno parte la francavillese Chiara Meucci e i colleghi Paola Baroncelli e Giosuè Giglio.