L'andamento del virus

1190 i nuovi casi oggi, su 6.162 tamponi molecolari e antigenici analizzati. Tasso di positività al 19,3%. 512 i guariti. Si registra purtroppo una nuova vittima. Buone notizie, invece, dalla pressione sulla rete ospedaliera: 3 ricoveri in meno in area medica, 147 complessivamente. Nessun nuovo ingresso e dunque nessun posto letto occupato in terapia intensiva. Guardando invece ai dati della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, confermata anche in Abruzzo la ripresa dei contagi registrata dall'osservatorio Gimbe. Incidenza superiore ai 500 casi ogni 100mila abitanti in tutte e quattro le città capoluogo.