Incidente mortale in contrada Briccoli ad Altino, in provincia di Chieti. Una donna è stata travolta e uccisa dal suo fuoristrada appena parcheggiato vicino casa. Si tratta di Maria Tamburrino, 68 anni, molto conosciuta in paese anche per il ruolo del figlio in consiglio comunale. L'auto si sarebbe sfrenata travolgendola. Inutili i soccorsi dei sanitari intervenuti anche con l'elicottero del 118. Sul posto i carabinieri.