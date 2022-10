Nave straniera s'incaglia nel porto di Vasto

Nessun danno per il porto nel corso delle

operazioni svolte ieri sera per disincagliare una nave, battente bandiera straniera, nel porto di Vasto, in provincia di Chieti. Grazie ad un secondo rimorchiatore, proveniente da Termoli (Campobasso) la nave carica d'argilla,

arenata per ore su una formazione sabbiosa dopo l'imboccatura portuale, è stata disincagliata. A renderlo noto la Guardia Costiera di Vasto. Le operazioni di disincaglio non hanno provocato alcun danno alle infrastrutture portuali e alle persone, hanno fatto sapere dalla capitaneria, non essendosi verificato alcun urto o altro sinistro marittimo.