Omicidio a Bucchianico

Sarebbe stata ammazzata a coltellate a casa, in camera da letto, questa mattina in un'abitazione di strada Cappellina San Camillo, in pieno centro a Bucchianico, paesino di 5mila anime, a 10 chilometri da Chieti. Nel registro degli indagati sarebbe stato iscritto il figlio cinquantenne e l'ipotesi di reato è omicidio volontario. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Cchieti per delle ferite da medicare Quando il personale del 118 è giunto nell'abitazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte della signora di 69 anni. Secondo padre Germano

Santone, parroco di San Camillo de Lellis di Bucchianico, in alcune circostanze la signora si era rivolta alla parrocchia per chiedere degli aiuti di natura

economica.