Patrimoni illeciti, sequestri nel Lazio e in Abruzzo

Soldi accumulati in maniera illecita. Beni per un valore complessivo di 10 milioni di euro sono stati sequestrati in un'operazione della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e della Divisione Anticrimine della Questura di Roma nel Lazio e in Abruzzo. Le province interessate sono Roma, Latina, Frosinone e L'Aquila. I beni sono riconducibili ad una famiglia di imprenditori attiva nei settori del trattamento dei rifiuti e del commercio di materiali ferrosi. L'operazione è scatatta nel quadro di una stragia di contrasto all'accumulazione di patrimoni illeciti.