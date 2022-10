Pescara bloccato dal Monterosi Tuscia

Il Pescara è bloccato da un ottimo Monterosi per altro privo del suo bomber principe Costantino. Il Delfino parte bene gestendo da par suo la gara. Al 23esimo rompe il ghiaccio sfruttando una topica del portiere Alia sul cross di Cancellotti. Lescano disturba sulla presa l'estremo difensore, la sfera finisce tra i piedi di Mora che non perdona. Dopo l'acuto gli adriatici staccano la spina: Plizzari si immola su Pirola al 34esimo, stornando in corner il suo colpo di testa luciferino. I laziali mettono alle corde i biancazzurri, che restano in 10 al 60esimo per il doppio giallo rifilato all'imberbe Giabuaa. Nel momento peggiore i biancazzurri scovano l'insperato raddoppio con Cancelotti, autore di un autentico capolavoro tecnico. Parabola a giro indirizzata dal sinistro educato. Sembra fatta, si aprono insperate praterie per lo sciagurato Cuppone che al 77esimo dilapida un goal fatto. Sul tiro di Desogus è corta la respinta di Alia, ma la punta cicca il comodo tap in. L'ex potentino fa i conti con la dea bendata pochi secondi dopo centrando il palo pieno. Fallito il tris i padroni di casa rimediano l'uno a due del Monterosi, letale sul calcio franco battuto dall'ispirato Di Paolantonio. Doccia fredda all'88esimo. Plizzari non e' impeccabile sullo shoot di Cancellieri: Carlini incarta e porta a casa.