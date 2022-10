Pescara: tris a Potenza

Il Pescara supera per la prima volta in Lucania il Potenza: l'undici di Siviglia è ancora a secco di vittorie in campionato. Al quinto destro insidioso di Lescano che termina di poco alto sopra il montante. Al sesto l'italo argentino non fallisce sotto misura, capitalizzando un rimpallo nei 16 metri lucani dopo il primo affondo del compagno di reparto Cuppone: un acuto confezionato da 2 ex rossoblù. Al 23esimo fallisce il bis Desogus che controllla la sfera su rimessa del portiere Plizzari: il sardo dribbla Polito ma calcia incredibilmente a lato a pochi passi dal portiere lucano. Bis fallito, goal subito. Al 30esimo impattano i lucani sfruttando una palla inattiva. Sul corner rossoblu' svetta Caturano che fa da sponda sul palo opposto a Matino, bravo a non sbagliare la deviazione aerea in area piccola. Prima del duplice fischio il Delfino si riporta in vantaggio. Gli adriatici rubano palla sulla trequarti con Desogus, la sfera finisce a Lescano che innesca subito Cuppone; l'attaccante non concede sconti ai sentimenti capitalizzando la ghiotta palla goal ! Al 53esimo Plizzari si supera, negando il possibile due pari a Volpe: l'estremo difensore storna in angolo. Il macht si riaccende all'81esimo grazie ad un preziosismo tecnico di Cuppone: il suo destro a giro bacia la traversa. Brividi nel finale di gara con 3 ficcanti azioni rossoblù, ma il Pescara blinda il risultato con Crecco al 95esimo, su assist di Lescano. Successo meritato: il quarto consecutivo in trasferta.