Sabato all'insegna del bel tempo

Sulla nostra penisola sono tornate condizioni di generale bel tempo, Quindi anche in Abruzzo ci aspettiamo tempo stabile e soleggiato. Nelle vallate interne alle prime ore del mattino potremo avere nebbie nottetempo in dissolvimento che poi lasceranno spazio a cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Mentre le temperature minime risulteranno tutto sommato senza variazioni di rilievo, le massime registreranno lievi ma diffusi rialzi, oscillando prevalentemente tra i 20 e 23 gradi. I venti saranno deboli ovunque e nel corso della giornata cambieranno direzione varie volte. Il mare rimarrà poco mosso lungo tutto il litorale. Anche per domenica ci aspettiamo una giornata con cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso, con la formazione di qualche nube sparsa al pomeriggio nelle aree interne, ma senza fenomeni associati. Le temperature registreranno ulteriori lievi aumenti.