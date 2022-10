Schianto mortale sulla statale 80

Un uomo di 57 anni, Giuseppe La Furia, originario di Montorio, ma residente a Roseto, è morto in un incidente stradale avvenuto alle 4 sulla ss 80 tra Teramo e Montorio al Vomano. L'uomo era alla guida di una Lancia Y, che, all'altezza del bivio per Castelvecchio, è uscita di strada per cause in corso di accertamento per poi impattare contro il guardrail nei pressi del ponte di ferro. Ad allertare i soccorsi un automobilista di passaggio. Quando sono giunti sul posto i sanitari del 118 di Teramo e della Croce Bianca di Montorio, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere l'automobilista e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto che è stata recuperata da un carro attrezzi. Sul posto anche la Polizia Stradale ed i Carabinieri di Montorio al Vomano per ricostruire la dinamica dell'incidente.