Scoperta discarica abusiva, 2 denunce

Rifiuti edili, lamiere, avanzi alimentari, bombole di gas e ossigeno, estintori, ma anche ciclomotori e veicoli fuori uso, abbandonati in una discarica abusiva di di 300 mq, su un terreno già occupato da un opificio. Uno scenario allarmante, scoperto dalle Fiamme Gialle di Pescara all'esito dell'operazione "Trash". Sequestrata l'area, i finanzieri, grazie all'ausilio delle unità cinofile, hanno anche rinvenuto sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, nascosta da uno dei responsabili. Per entrambi è scattata la denuncia sono per violazione del Codice dell'Ambiente. In corso ulteriori approfondimenti sui veicoli rinvenuti, e sull'eventuale danno ambientale provocato da oli e percolato nel sottosuolo e dalla continua persistenza sul terreno di materiali tossici.

“L’operazione ‘Trash’ accende i riflettori su un quadro di illegalità ambientale, alimentato da pratiche abusive di smaltimento dei rifiuti” afferma il Colonnello Antonio Caputo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, che spiega “spesso queste condotte rimandano ad un meccanismo di elusione dei costi connessi con una corretta gestione dei rifiuti accolti negli impianti a fronte di un corrispettivo, sia nei casi più eclatanti, quando i rifiuti derivano da un traffico clandestino, sia nel caso di chi agisce in un’apparente cornice di legalità, ma non può permettersi di subire controlli sulla quantità dei rifiuti ricevuti e sulla qualità della sua gestione”.