SdP. Richiesta d'ammissione delle parti civili

Udienza preliminare a Pescara sulla presunte inadempienze nelle pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti a carico dei vertici di strada dei parchi per quattro viadotti dell'autostrada A25. 7 gli indagati tra ex amministrati e dirigenti della società del gruppo Toto. Chiedono l'ammissione come parti civili Anas, Cittadinanza attiva, Codacons e Ministero infrastrutture. Udienza aggiornata all'8 febbraio mentre il 7 novembre il Tribunale amministrativo del Lazio si pronuncerà sulla revoca della concessione autostradale al momento affidata ad Anas